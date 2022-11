Dez mil alunos até ao 6º ano em Portugal já têm aulas de programação em casa

Numa altura em que começam as aulas – à distância – para 1,4 milhões de alunos do ensino básico ao secundário de todo o país, por causa do isolamento forçado pela pandemia de Covid19, a ubbu adapta-se aos novos tempos. A plataforma de ensino de Ciências da Computação para sala de aula passa a estar disponível remotamente para todos os professores e alunos do país. E de forma gratuita, pelo menos até junho (período que a empresa diz que será estendido, caso seja necessário).

A startup tecnológica na área da educação – que tem um currículo com aulas semanais preparadas para as crianças do 1º ao 6º ano de escolaridade – abriu ainda o software aos pais, para que estes possam ajudar os filhos na aprendizagem de programação, sem estarem dependentes da implementação da plataforma pelos professores, escolas e agrupamentos.

