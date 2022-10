Comida grátis, sem perguntas

As embalagens de comida e os sacos individuais de pão estão dispostos ao longo da janela, do lado de fora. Estão geladas e têm instruções em português e inglês para evitar qualquer eventual contágio: “1. Coloque o conteúdo da embalagem num tacho”, “2. Deite fora a caixa para um recipiente fechado”, “3. Lave as mãos durante 20 segundos mínimo”, “4. Ferva a comida de modo a matar qualquer contaminação possível”.

Este é o quinto dia de distribuição de refeições gratuitas na Travessa do Jogo da Bola, bem no centro da Ericeira e há algumas caras que começam a ser conhecidas. O senhor na casa dos 70 chega sempre antes do horário, mas mantém-se a alguns metros até perceber que pode avançar. Segue-se outro homem um pouco mais novo, que agradece, mas procura que o olhar não se cruze com ninguém. Depois é uma família. Renata Oliveira também não é a primeira vez que aqui vem. Mal a vê, uma das voluntárias, Sílvia Ribeiro, 31 anos, organiza de imediato o seu saco com cinco refeições.

