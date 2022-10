Covid-19. Serviço de ajuda psicológica a profissionais de Saúde teve mais de 20 pedidos no primeiro dia

Médicos e enfermeiros na linha da frente da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) à pandemia covid-19 estão a pedir apoio psicológico. Mais de duas dezenas já marcaram consulta com um psiquiatra logo no primeiro dia de um serviço gratuito criado este domingo por 200 especialistas em saúde mental de todo o país, a maioria de hospitais públicos.

“Até ao momento, as queixas principais são preocupações ansiosas, dificuldade em controlar os pensamentos sobre os riscos para si e o medo de infetar os outros, perturbações do sono e a incapacidade de controlar o acesso à informação, porque estão sempre a tentar ver a última coisa que saiu, aumentando muito a ansiedade”, explica o responsável pelo projeto, Pedro Morgado. Este psiquiatra e docente da Escola de Medicina da Universidade do Minho sublinha que “os casos de exaustão vão aparecer, embora ainda seja cedo para falar em esgotamento”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.