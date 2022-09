Crise financeira instala-se com novo crash nas bolsas

Se havia dúvidas sobre a crise financeira que larva à escala global, esta segunda-feira negra tirou-as. A guerra de preços, inesperada, do barril de ouro negro, que rebentou na sexta-feira passada entre a Arábia Saudita e a Rússia, provocando um colapso diário de 20% nas cotações, convergiu com o pânico financeiro que a epidemia do coronavírus chinês está a provocar desde o início de fevereiro. O resultado é o aprofundamento da maior crise nos mercados desde 2008.

Depois do crash da quinta-feira negra de 27 de fevereiro passado, o afundamento das bolsas esta segunda-feira está a ser pior. Na Europa, as praças fecharam com quedas acima de 5%, com destaque para Atenas, onde o índice derrocou 13%, Milão, com uma quebra do MIB de 11%, e Viena e Lisboa com quedas de cerca de 9%.

