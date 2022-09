Covid-19. Guia para trabalhadores em quarentena

As empresas estão a reforçar as medidas de contenção do surto do Covid-19. Com o cenário de isolamento profilático cada vez mais em prática, as dúvidas dos trabalhadores em relação ao regime de proteção social que os enquadra são cada vez maiores. Eis algumas das principais dúvidas e respetivas respostas.

Trabalhadores que regressem, coabitem ou tenham tido contacto com pessoas que regressaram dos países referenciados como assumindo risco de Categoria 1 pela Direção-Geral de Saúde e que manifestem sintomas de possível contágio, como febre, tosse ou eventual dificuldade respiratória.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.