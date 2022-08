Antiga fábrica militar de massas e bolachas abre em 2020 com multinacionais e startups tecnológicas

Chama-se Factory Lisbon e será o primeiro espaço a abrir no Hub Criativo do Beato (HCB), no início do segundo semestre de 2020, com multinacionais e startups tecnológicas. A revelação foi feita nesta segunda-feira aos jornalistas por Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, que está a gerir este projeto e a comemorar o seu oitavo aniversário. A incubadora de empresas é uma associação privada sem fins lucrativos fundada pela Câmara de Lisboa, Montepio e IAPMEI, a que se juntaram posteriormente a Universidade Católica Portuguesa, a consultora Roland Berger e a Delta Cafés.

Para já, o que se sabe é que a antiga fábrica de massas e bolachas da ala sul da Manutenção Militar vai acolher 700 empregos qualificados e o maior centro de desenvolvimento digital da Mercedes-Benz.io na Europa, onde irão trabalhar 200 pessoas. É o maior e mais emblemático edifício do projeto, uma antiga fábrica de massas e bolachas com 12.000 m2 (uma área superior a um campo de futebol) que terá um terraço ajardinado de acesso público com 2000 m2 de superfície e vista para o Porto de Lisboa, sendo o maior "rooftop" do sul da Europa.

