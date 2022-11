Bolton atrapalha defesa de Donald Trump

O ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton garante que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse-lhe que o desbloqueio de um pacote de ajuda militar à Ucrânia dependeria de uma investigação de Kiev ao antigo vice-presidente Joe Biden, um potencial rival nas presidenciais de novembro.

Bolton é a testemunha-chave que os democratas querem ouvir nas audições do processo de destituição (“impeachment”) contra Trump, que entra hoje na segunda semana. Até agora, a maioria de 53 republicanos no Senado recusou tal pedido, assim como o acesso a documentação e comunicações entre elementos da Casa Branca.

