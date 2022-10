Governo descarta Bloco. Viabilização do OE garantida com “poncha”, PCP e PAN

O primeiro capítulo da história deste Orçamento ficou escrito esta quarta-feira, com os anúncios de abstenção do PCP e do PAN e uma novidade: o PSD-Madeira decidiu optar pela abstenção na generalidade, sabe o Expresso, viabilizando assim o Orçamento do Estado, o que significa que a posição do Bloco de Esquerda deixa de entrar para as contas da aprovação.

A posição dos deputados do PSD-Madeira foi decidida esta terça-feira, numa reunião da comissão política regional, em que os sociais-democratas madeirenses decidiram abster-se para poderem levar até ao fim as negociações na especialidade sobre os temas que dizem respeito à região autónoma, evitando fechar portas ao entendimento com o Governo. À saída da reunião, o presidente, Miguel Albuquerque, sintetizava assim aos jornalistas a potencial abstenção crucial do PSD-Madeira: “Não me importo que fique conhecido como o orçamento da poncha”.

