Reino Unido. Eleições antecipadas e/ou adiamento da saída da União Europeia?

Enquanto o Governo do Reino Unido se reúne de surpresa (a convocatória, para as 17h, foi anunciada na manhã desta segunda-feira) e gera suspeitas de eleições gerais antecipadas — já alvitradas desde que o Partido Trabalhista admitiu apresentar uma moção de censura contra o primeiro-ministro, Boris Johnson —, as atenções voltam-se para 21 deputados conservadores dispostos a votar contra o Executivo do seu partido para evitar sair da União Europeia (UE) sem acordo.

O grupo, que inclui ex-ministros de Theresa May, antecessora de Johnson, não verga perante a ameaça de expulsão lançada por este último. Dele fazem parte Philip Hammond, que ocupou a pasta das Finanças entre 2016 e julho passado, e David Gauke, que era titular da Justiça.