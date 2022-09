Hackers conseguem alterar mensagens no WhatsApp. Notícias falsas, discurso de ódio e esquemas online são os maiores riscos

Tudo começou no ano passado quando Oded Vanunu, responsável pela área de investigação em vulnerabilidades de produtos da empresa israelita Check Point, e dois investigadores em segurança realizaram vários testes ao WhatsApp com o objetivo de encontrar potenciais problemas na aplicação de mensagens detida pelo Facebook. E encontraram não uma, mas três falhas de segurança.

Durante os testes realizados, os investigadores perceberam que essas vulnerabilidades abriam a porta a atores maliciosos, que conseguiam aceder e modificar o código-fonte do WhatsApp, desencriptá-lo e dessa forma modificar mensagens na rede social.