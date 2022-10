Negócio da antiga Feira Popular avança mesmo sob risco de ilegalidade urbanística

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a empresa Fidelidade Property Europe, SA (do grupo Fidelidade) assinaram no dia 24 de maio o contrato de compra e venda dos terrenos da antiga Feira Popular, em Entrecampos, selando assim um negócio pelo qual a autarquia recebeu 274 milhões de euros (mais 86 milhões do que a base de licitação).

No entanto, a escritura foi feita em aparente contradição com as cautelas que ambas as partes mostravam antes da hasta pública, no final de 2018. Então, as críticas do Ministério Público (MP) – que encontrara no processo “vícios” que poderiam colocar em causa a “legalidade urbanística” da operação – levaram tanto a autarquia como a Fidelidade (e demais candidatos) a assentar no princípio de que a concretização do negócio se faria após “o esclarecimento das dúvidas” colocadas pelo MP.