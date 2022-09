Santos Populares: os arraiais que não pode perder em Lisboa

“Apita o Comboio”, “Zumba na Caneca” ou “Cheira a Lisboa”. Os êxitos populares ecoam pelos arraiais de Lisboa durante o mês de junho, em homenagem a Santo António. Manjericos, copos e sardinhada também estão garantidos, além de muita gargalhada com os moradores dos bairros mais típicos da capital. Se um arraial é divertido, vários arraiais são-no muito mais. Siga a rota Boa Cama Boa Cama pelos mais divertidos arraiais da capital

A Bica é linda. Apresenta uma diversidade população que traz muita pimenta a esta zona lisboeta. Acompanhando a descida do elevador com o mesmo nome, pequenos arraiais multiplicam-se nas escadinhas de todas as travessas, à esquerda e à direita, onde tanto podemos ouvir o DJ mais disruptivo como um funaná. E com os petiscos acontece o mesmo, do hambúrguer vegan à chamuça, passando pela sardinha e a entremeada, há de tudo.