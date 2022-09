Ed Sheeran à beira de bater recorde em Portugal

Em cada um dos concertos que o músico britânico Ed Sheeran dará em Portugal este sábado e este domingo, no Estádio da Luz, vão estar 60.358 espectadores, avançou ao Expresso fonte da produtora Everything Is New. Isso quer dizer que, no total, a audiência estimada já depois de ter sido montado o palco, será de 120.716 espectadores, um valor que se não é recorde em concertos portugueses, anda lá muito perto.

Até agora, aceitava-se que o número máximo de espectadores para um mesmo artista foi conseguido pelos Pink Floyd, que a 22 e 23 de julho de 1994, no antigo estádio de Alvalade, terão atuado perante um total de 85 mil almas, segundo alguns registos publicados à época.