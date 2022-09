Vawlt. Qual é a startup que conquistou o fundo Armilar e o que pode fazer pelos nossos dados?

Quinhentos mil euros, de um fundo de 60 milhões, já têm destino. Um produto que permite às empresas ter total controlo e privacidade sobre os dados que armazenam numa cloud-of-clouds (serviços de cloud públicos como os da Amazon, Microsoft). A sociedade gestora de fundos de capital de risco Armilar Ventures Partners escolheu a spin-off da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Vawlt Tecnologies para fechar o primeiro investimento do Fundo de Transferência de Tecnologia Armilar Venture Partners, criado este ano e dedicado a apoiar a comercialização de tecnologias e produtos que resultem de investigação científica e tecnológica, desenvolvida em Portugal e na Europa.

Segurança e privacidade são dois temas particularmente caros aos utilizadores de internet nos dias que correm. E é sobre eles que há nove anos trabalha a equipa de quatro empreendedores que dá forma à Vawlt Technologies. Bruno Santos Amaro, Alysson Bessani, Ricardo Mendes e Tiago Oliveira, engenheiros de formação, com especializações na área da engenharia química, automação e sistemas e engenharia informática, desenvolveram uma tecnologia que “permite armazenar dados na cloud de forma segura e privada”, explica Bruno Santos Amaro, CEO da empresa, uma spin-off da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é também sócia do projeto.