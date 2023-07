Amazon ultrapassa Netflix em Espanha: mudança deve-se ao fim das contas partilhadas ou a compras domésticas?

A Netflix já não lidera o mercado das plataformas de streaming em Espanha, lugar que é agora ocupado pela Prime Video, da Amazon. A alteração na liderança foi conhecida esta quinta-feira e espelha os dados do mais recente barómetro OTT (over the top television) da Barlovento Comunicación. Já no primeiro relatório deste ano tinha sido identificada a tendência de decréscimo no número de assinantes do serviço norte-americano controlado Ted Sarandos e Greg Peters, que assumiram o cargo de CEO no início de 2023.