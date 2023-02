Séries: “Litvinenko” é a história do famoso homicídio encomendado por Putin, com David Tennant no principal papel

Alexander Litvinenko, ‘Sasha’, foi envenenado. Com poucos dias restantes de vida, tornou-se a testemunha mais importante durante a investigação do crime que levou à sua morte: um homicídio encomendado diretamente por Vladimir Putin. O ano remonta a 2006 e o líder russo representava um forte aliado do Ocidente. Porque haveria então de cometer um crime em solo britânico, contra um cidadão também ele britânico? Litvinenko nasceu na Rússia e naturalizou-se no Reino Unido depois de encontrar asilo político na cidade de Londres. Já lá vivia há seis anos com a sua família, mas a vida que deixara para trás ainda o perseguia.

