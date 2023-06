Um berço para embalar e rolar: Coliseu do Porto cancela o espectáculo de "The Cradle Will Rock"

A notícia de que o Coliseu do Porto cancelara o espectáculo de "The Cradle Will Rock" (1937), marcado para 25 de junho, devido à fraca procura de bilhetes, é só mais um sintoma do triste estado da cultura em Portugal. No domínio do 'teatro por música', habituáramo-nos a que João Lourenço (Teatro Aberto) e João Paulo Santos (Teatro Nacional de São Carlos) nos fossem regalando com repertório importante da primeira metade do século XX, mas negligenciado em Portugal: Weill, mas também Britten, Hindemith e Krenek. No ano passado a sorte calhou a Marc Blitzstein (1905-64), autor da ópera "Regina" (1949, baseada na peça "The Little Foxes", de Lillian Hellman) e de "The Airborne Symphony" (1946).





Na história da ópera há uma obra resiliente e trágica. Não gosto de usar palavras da moda – que se tornam chavões a torto e a direito que nada significam, tal como "o conto, dito por um idiota", na boca de Macbeth – mas a resiliência não é de hoje. Refiro-me a "The Cradle Will Rock" (1937), de Blitzstein. Notem a data da estreia: em plena Grande Depressão (financeira, económica, produtiva, social, etc.) na América, e a caminho da II Guerra Mundial. Onde é que já vimos isto? Ontem, hoje e amanhã.