Passadeira vermelha dos Óscares foi a preto e branco: estas cores trouxeram o estilo clássico de volta à cerimónia (veja as fotografias)

Mike Coppola/Getty Images

Enquanto se contavam os minutos para o começo da cerimónia mais aguardada da indústria cinematográfica, os Óscares, as estrelas da noite passaram pelo habitual tapete, que deixou de ser vermelha pela primeira vez na história para passar a ser “champanhe”. A extravagância parece ter ficado em casa e nesta 95.ª edição, a dominar esteve um estilo clássico. Smoking preto e vestidos brancos foram as principais escolhas. Veja alguns dos melhores looks da noite

12 Março 2023 23:43