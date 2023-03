Devem os Óscares celebrar apenas a arte? Spielberg defende que os resultados em bilheteira também importam

Se há três meses alguém dissesse que “Top Gun: Maverick” e “Avatar: O Caminho da Água” estariam na lista de nomeados a Melhor Filme ou que uma comédia maluca, como “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”, podia ser a fita mais oscarizada do ano, eu responderia que era impossível. Também pensei o mesmo quando Donald Trump se candidatou à Casa Branca, em 2016. A América não cessa de nos surpreender.

É certo que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas mudou bastante nos últimos anos, ao incorporar gente de muita origem e muito mundo para cortar com o perfil WASP (acrónimo que em inglês significa branco, anglo-saxónico e protestante) e o espírito tradicional que a caracterizavam. Mas também é necessário ter em conta o estado atual da indústria, as várias incertezas com que se debate, num panorama em que se navega à vista num mar de escolhos.