Festival de Veneza: “Golpe de Sorte”, o 50.° filme de Woody Allen, é cinema do melhor

Entretanto, Woody Allen chegou a Veneza. Chegou, em pessoa, para receber uma enorme ovação na conferência de imprensa, depois de, na sessão reservada a jornalistas e profissionais de cinema, o seu nome ter sido aplaudido logo que apareceu no genérico inicial, ainda nem filme havia.

Caso único, nesta 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. E, no termo da projeção, a frase que mais se ouviu - e se viu escrita… - foi que “Coup de Chance” (será “Golpe de Sorte” em Portugal) é o melhor filme de Woody Allen desde… e aqui é que começam as divergências: há quem avente ser o melhor filme desde “Blue Jasmine”, outros ousam afirmar que é desde “Match Point”. O que ninguém duvida é que a comédia dramática que o cineasta foi fazer em França, com dinheiro maioritariamente francês e - surpresa! - falado na língua de Molière, é uma estupenda hora e meia de cinema.