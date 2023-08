Há no mínimo quatro países em que o filme ‘Barbie’ não vai ser emitido, pelo menos legalmente. Os motivos variam, desde restrições impostas à transmissão de filmes pelo estúdio Warner Bros decorrente da guerra na Ucrânia, a tensões geopolíticas no mar do Sul da China, à argumentação de que “contradiz valores de fé e moralidade”

Salomé Fernandes jornalista da secção internacional