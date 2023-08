Em Locarno, um filme iraniano trouxe a fúria dos que vivem à margem da Lei e argumentos para entrar de rompante no palmarés do festival

A droga está em toda a parte, alastra-se a todas as classes sociais e circula imparável pelos mais variados correios em “Critical Zone”, quarta longa-metragem do jovem cineasta iraniano Ali Ahmadzadeh (n. 1986), ele que foi notícia ainda Locarno nem havia começado, depois de ter sido pressionado pelas autoridades do seu país a retirar o filme do festival suíço. Como já se tornou hábito, não veio o cineasta, que está em parte incerta e arrisca agora pena de prisão efetiva, mas veio o filme, disposto a quebrar todas as regras dos manuais da censura iraniana e a focar, pelo protagonista e pequeno traficante Amir, uma sociedade no seu todo.

Uma sociedade 'sedada', dir-se-ía, do Irão tem chegado um cinema de denúncia social nos últimos tempos com sinais alarmantes motivados por uma profunda crise económica, embora Ahmadzadeh 'marre de frente' e sem as subtilezas poéticas que fizeram do cinema persa um dos mais amados no Ocidente. De facto, e à medida que Amir, guiado pelo seu GPS, vagueia ao volante pelas ruas da capital abastecendo os seus clientes (na maioria criaturas de uma noite que 'não acaba'), há aqui todo um submundo a revelar-se de etapa em etapa, retratado com a crueza que tem, sem subterfúgios.

O cineasta está muito menos interessado numa leitura metafórica da sociedade, em que se reconhece um país enfiado num beco sem saída, do que em documentar encontros e gestos, lugares inóspitos, túneis, pontes e viadutos onde a droga passa de mão em mão. Aqui, Amir ganha-se como personagem, não é vítima mas também não é vampiro, escuta quem quer ser ouvido, dá ombro a quem precisa de apoio. Pragmático e destemido, Amir é uma espécie de curandeiro de almas em que há gente que lhe diz que primeiro acredita nele, e só depois em Deus, porque do país, e de quem o rege com punho de ferro, já não se espera nada: todas as instituições estão quebradas.

“Critical Zone” não convence à partida por inteiro nas suas escolhas formais nem em certas sequências com planos muito longos em que a audiência é confrontada com escolhas que parecem ingénuas. Nisto, e pelo que nos é dado a ver, vai-se percebendo que todo o filme foi feito sob o máximo sigilo e na clandestinidade absoluta, com intérpretes não profissionais e meios técnicos escassíssimos, pois de outra forma não haveria filme. O modo como Ahmadzadeh filma acaba então por ser justificado. O trabalho de som, por outro lado, e a ideia de trip permanente que se prolonga e sublinha o efeito hipnótico causado pelas drogas, cria por sua vez qualquer coisa de edificante em torno daquelas vidas que se gastam. Não há aqui miserabilismo nem tentação moralista, antes fúria de viver, grito de raiva, atitude punk de confronto à norma instituída. “Critical Zone” é um filme à beira da explosão, contra o desespero. Tem o que basta para sair premiado de Locarno.