Locarno é porto de abrigo para o cinema português

Portugal vai ter quatro hipóteses de chegar ao palmarés principal que o Festival de Locarno anuncia no final da tarde de amanhã, duas por ‘entrada direta’ de filmes portugueses rodados entre nós — “Baan”, de Leonor Teles, e “Manga d’Terra”, de Basil da Cunha —, duas outras via participação em coprodução minoritária de autores estrangeiros — “El Auge del Humano 3”, do argentino Eduardo “Teddy” Williams, e “Essential Truths of the Lake”, do filipino Lav Diaz (que venceu o festival em 2014 com “From What Is Before”). A estatística não é nada má: quatro chances para 17 candidatos. Mesmo acrescentando que, à data em que se escreve este texto, o ‘nosso’ Leopardo é romeno — de tal forma é ousada a proposta de Radu Jude em “Do Not Expect Too Much of the End of the World” —, é necessário falar de uma participação nacional francamente consistente num festival que tem sido a montra do cinema português nos palcos de verão.

Locarno gosta muito do que se faz por cá, mudam as direções artísticas e os comités de seleção mas Portugal está sempre presente. No concurso Leopardos de Amanhã, Catarina Vasconcelos mostrou uma curta excecio­nal, “Nocturno para uma Floresta”. Na mesma secção, Carlos Pereira apresentou “Slimane” (uma curta rodada e produzida na Alemanha), e o estúdio portuense de animação BAP produziu “De Imperio”, realizado pelo italiano Alessandro Novelli. Este destaque português nota-se mais ainda num ano em que Veneza, que teve outrora uma ligação fortíssima ao nosso cinema, desde os tempos de Manoel de Oliveira e César Monteiro, volta a não ter este ano qualquer rasto luso, salvo a presença de João Pedro Rodrigues no júri da secção Giornata degli Autori.