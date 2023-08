Kuwait proíbe, tal como o Líbano, a exibição do filme "Barbie"

O Kuwait proibiu a exibição nos cinemas do filme "Barbie" como medida de "proteção das tradições sociais e da ética pública", considerando que as ideias difundidas no filme são "estranhas" à sociedade, informaram, esta quinta-feira, os 'media' oficiais.

O secretário-adjunto do Ministério da Imprensa e das Publicações do Kuwait, Lafy al Subeie, disse que a comissão de censura cinematográfica do Ministério da Cultura, pelo qual é responsável, tomou a decisão porque o filme "promulga ideias e crenças estranhas à sociedade kuwaitiana e à ordem pública", noticiou a agência noticiosa oficial KUNA.

A comissão afirmou que a decisão se baseava no "interesse de proteger a ética pública e as tradições sociais", sem especificar quais as cenas do filme ou ideias específicas que levaram à decisão.

A mesma comissão decidiu também proibir, pelas mesmas razões, a exibição do filme de terror "Talk to me", lançado no mês passado nos cinemas da região do Médio Oriente.

Ao fazê-lo, o Kuwait segue as pisadas do Líbano, que na quarta-feira ordenou a proibição da projeção de "Barbie" porque "promove a homossexualidade" e incentiva "a feia ideia de rejeitar a custódia do pai, menosprezando o papel da mãe e ridicularizando-o". E porque "questiona a necessidade do casamento e a necessidade de uma vida saudável", para além "da necessidade do casamento e a necessidade de formar uma família", segundo o ministro libanês da Cultura, Mohamed Murtada.

Embora o Kuwait e o Líbano tenham proibido o filme, que já é um dos maiores sucessos de bilheteira deste ano em todo o mundo, espera-se que seja lançado, esta quinta-feira, na tradicionalmente conservadora Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

Noutros países da região, como o Egito, a estreia do filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling foi adiada para o final de agosto e, até agora, continua em cartaz.