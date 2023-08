Radu Jude partiu a loiça toda em Locarno com uma sátira endiabrada aos tempos que correm

O único problema de “Do Not Expect Too Much of the End of the World” é que o festival mal começou e o Leopardo de Ouro, dir-se-ía, já 'está entregue'. O filme de Radu é uma tragicomédia brilhante sobre a escravidão do mundo do trabalho precário e das redes sociais na Roménia pós-socialista. Transborda de corrosão ao que há de mais absurdo na sociedade contemporânea. Se o mundo está para acabar, é porque a humanidade ensandeceu. Arrancou em força este Locarno 2023