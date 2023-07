O que se passa com “Elemental”, a nova animação que agrava os sinais da decaída no mundo Pixar?

Em Element City, seres antropomórficos formatados a partir dos quatro elementos fundamentais (Água, Fogo, Terra e Ar) vivem, basicamente, em comum, embora a sociedade — onde a Água é claramente dominante — crie os seus guetos. É assim que uma família de imigrantes, vinda de Fireland, foi sendo empurrada para um bairro onde quase só vivem os seus semelhantes Fogo. Aí o pai de família construiu a partir do zero uma pequena loja de comidas, mantendo bem acesa a chama da terra-mãe e desejando que a filha, um dia que esteja preparada, tome conta do estaminé. Mas a jovem Ember, dotada de um temperamento impaciente, explode com facilidade e, por muito que se esforce para cumprir o sonho do pai, não consegue atingir o patamar adequado.

Tudo se complica quando um acidente, com Ember sozinha ao balcão, faz chegar à loja Wade, jovem e atrapalhado inspetor camarário, da estirpe Água, cuja vistoria parece ir fechar a loja em definitivo. Ember não pode deixar que isso aconteça, e da raiva dirigida ao pobre Wade até se estabelecer uma cumplicidade entre eles para fazer gorar a fatalidade vai um passo.