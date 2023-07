Menino nasceu, menina será: identidade de género na infância retratada no cinema

“Fala-se muito do nome eleito e daquele que foi dado à nascença. Este último é designado por 'nome morto', aquele que tem que morrer para que outro nasça”, explica a realizadora Estibaliz Urresola Solaguren em entrevista ao Expresso. Premiado no Festival de Berlim, “20.000 Espécies de Abelhas” passa agora no Curtas – Vila do Conde, antes da estreia nas salas em todo o país