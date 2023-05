Daniela Melchior: “É impossível ter o mesmo nível de reconhecimento sem trabalhar lá fora. Portugal é muito pequenino, qual era a chance?”

Confessa que ainda treme ao ver o seu nome a acompanhar o elenco de contracena nos créditos das produções em que trabalha. Esta quinta-feira, dia 18 de maio, o mundo poderá voltar a ler Daniela Melchior no ecrã das grandes salas de cinema, com a estreia de “Velocidade Furiosa X”, o décimo filme da saga. Num enredo que dá continuidade a uma história que ficou pendurada no quinto filme, em que o também português Joaquim de Almeida integrava como vilão, “Fast X” é o início do fim de uma estrada percorrida há mais de duas décadas.

Ao lado de atores como Vin Diesel, o eterno Dominic Toretto, e Jason Mamoa, que dá vida a Dante, o novo antagonista, Daniela Melchior tem a sua “grande entrada” e “espaço para brilhar” ao protagonizar Isabel, uma street racer brasileira.