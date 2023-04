Cannes vai estrear o filme luso-brasileiro “A Flor do Buriti”, de Renée Nader Messora e João Salaviza

O filme "A Flor do Buriti", da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, foi selecionado para o Festival de Cinema de Cannes, previsto para maio em França, revelou hoje a direção do festival.

"A Flor do Buriti", que fará a estreia mundial em Cannes na secção "Un Certain Regard", é a segunda longa-metragem coassinada por João Salaviza e Renée Nader Messora, rodada com o povo indígena Krahô, do Brasil.