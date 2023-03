"Ice Merchants" venceu cinco prémios no Monstra - Festival de Animação de Lisboa

O filme "Ice Merchants", de João Gonzalez, venceu cinco prémios no 22.º Monstra - Festival de Animação de Lisboa, incluindo Melhor Curta-Metragem, Prémio SPA | Vasco Granja e Prémio do Público, anunciou hoje a organização do festival.

Os vencedores da 22.ª edição do Monstra foram revelados hoje à noite no Cinema São Jorge, em Lisboa, na cerimónia de encerramento do festival, que começou no dia 15 de março e termina no domingo.

Além do Prémio SPA | Vasco Granja e o Prémio do Público, na competição portuguesa, "Ice Merchants" arrecadou ainda os prémios de Melhor Curta-Metragem Portuguesa, na competição internacional de curtas-metragens, na qual venceu também o Prémio do Público.

"Ice Merchants", que teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado, esteve nomeado este ano para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Este filme tem somado vários outros prémios em contexto de festivais, entre os quais o Annie de Melhor Curta Metragem - os prémios Annie são considerados os 'Óscares da animação' - e o prémio do público, na mesma categoria, do Festival Internacional de Cinema de Animação Anima, em Bruxelas.

O terceiro filme de João Gonzalez é sobre perda e laços familiares, entre um pai e um filho, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

"Ice Merchants", contado sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, composta pelo próprio Gonzalez, tem coprodução da portuguesa Cola Animation, com Reino Unido e França.

Houve, porém, mais premiados no 22.º Monstra.

"Guerras de Unicórnios", do espanhol Alberto Vázquez, e "Apartamento de Cão", do estoniano Priit Tender, venceram o Grande Prémio Monstra RTP2, nas competições internacionais de longas e curtas-metragens, respetivamente.

Na competição de longas-metragens, "Nayola", de José Miguel Ribeiro - que se vai estrear no circuito comercial a 13 de abril -, foi distinguido com os prémios de Melhor Banda Sonora e Prémio do Público. O júri desta competição atribuiu ainda um Prémio Especial a "Os demónios do meu avô", de Nuno Beato.

Os filmes premiados voltam a ser exibidos no domingo, no Cinema São Jorge.

A 22.ª edição do Monstra associou-se aos 100 anos do cinema português de animação e acolheu a maior presença de sempre de filmes nacionais em competição.

O Japão, que tem quase sempre lugar de destaque no Monstra, é o país homenageado nesta edição, por conta dos 480 anos de amizade com Portugal.