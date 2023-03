“Star Wars” aterra em segredo na Madeira: rodagem tem apoio do Governo regional

Os contentores com o material chegaram ao porto do Caniçal na segunda-feira e sabe-se que parte da rodagem terá lugar nesta zona da Madeira, na ponta leste da ilha, uma área árida com a terra em tons vermelhos e muito escarpada. A Direção Regional de Estradas já fez saber, através de um aviso, que o troço da estrada regional 214 - que liga a Quinta do Lorde à rotunda da Baía de Abra - estará encerrada ao ao trânsito entre 11 e 14 de março.

Não é a primeira vez que a paisagem árida do Caniçal e da Ponta de São Lourenço servem de cenário a um filme de ficção científica. Nos anos 80 a zona foi escolhida para um filme francês. Na altura foram contratados figurantes e operários para a construção do set, mas nada com a dimensão das produções da Disney. Agora fecham estradas.

A justificação é que se tratam de filmagens para rodagem de uma série de grande interesse para a região. Não é dito, mas na Madeira já se sabe que a ilha será o cenário para a rodagem de um filme da saga “Star Wars”. Sabe isso e pouco mais já que a Disney tem o filme protegido por vários acordos de confidencialidade, que abrangem todas as empresas contratadas para prestar serviços e fornecer as equipas que, durante 15 dias, deverão filmar no Caniçal e outros locais na costa norte da ilha.

Nem o Governo Regional tem autorização para levantar a ponta do véu sobre este filme. Por isso é, por enquanto, não se sabe se a Madeira irá receber algum dos atores mais conhecidos da saga da “Guerra das Estrelas”. Ou até se, devido ao grande interesse, se será libertada alguma informação, tanto sobre o filme, o elenco e ou até sobre o enredo.

Por enquanto está tudo guardado e fechado pelos acordos de confidencialidade, mas sabe-se, por exemplo, que há equipas portuguesas a apoiar na logística, que foram contratados serviços e pessoas na Madeira e que a rodagem conta com o apoio do Governo da Madeira, através da Madeira Film Comission.