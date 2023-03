O corpo obeso de Brendan Fraser no filme “A Baleia” não é de carne e osso: corpos virtuais tomam Hollywood e mudam o papel dos atores

Se “A Baleia”, com estreia marcada para esta quinta-feira, é um filme com peso a mais, não deixa de dividir plateias em que uns lhe aplaudem o triunfo e outros se afastam da impostura. A opções prostéticas levaram Brendan Fraser a interpretar com um peso que na realidade ele não tem, algo que pode ser visto como uma agressão ao Actor's studio

Há uma hora