Os dois melhores filmes da Berlinale até agora são americanos e vêm de Upstate New York

“Manodrome”, novo filme do sul-africano John Trengove rodado em Syracuse, 300 quilómetros a norte de Manhattan, atira a bitola lá para cima, é filme que impõe respeito, aquele que mais conta neste concurso até agora. É a história de um “Uber-man” que só quer levar a vida direitinha. A namorada grávida tem o salário da mercearia da esquina. Mas ele perdeu o emprego. Que má altura. Começa também a perder o norte. Faz uns serviços de TVDE com o carro, não chega. Ao fim do dia, descarrega a fúria no ginásio. Toma uns 'percocets' para aliviar as dores. Que Ralphie, assim se chama o protagonista, tenha a cara de Jesse Eisenberg, faz toda a diferença. Poucos atores no mundo e desta geração são tão capazes de dar rosto e alma à angústia exigida. E o homem não está bem na carteira, nem na autoestima, tão-pouco na sexualidade. Começa a fritar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler