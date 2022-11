Estados Unidos destronados de líder na venda de bilhetes de cinema. Adivinhe por quem...

As salas de cinema fecharam na China logo no início do ano, mas controlada a disseminação do vírus mais cedo do que em muitas outras latitudes e reabertas as bilheteiras em 75% da capacidade total, o resultado de bilheteira chinês voltou a faturar a olhos vistos. Outubro de 2020 ficará, portanto, nos almanaques como o momento em que a China se torna oficialmente na maior bilheteira de cinema do mundo.

