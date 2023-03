Ai Weiwei convida a mostrar o dedo do meio em qualquer parte do mundo

O dedo do meio é um gesto universal e, agora, podemos mesmo vê-lo em todo o lado – pelo menos, se estiver no Google Maps. Através de uma colaboração entre Ai Weiwei e a plataforma online de arte Avant Arte, é possível utilizar uma imagem da mão do artista sobreposta nas vistas das ruas no mapa.

“Esquecemo-nos frequentemente de que temos um dedo do meio. Ou mesmo que saibamos que temos um dedo do meio, usamo-lo mal. Penso que é bom recordar que esta parte do nosso corpo pode apontar para algo – uma instituição, ou alguém que se assemelha a um poder – para que eles saibam, e para que vocês mesmos saibam, que vocês existem”, explica Ai Weiwei sobre o projeto “Middle Finger”.

Desde 1995 que o artista e ativista chinês – atualmente a residir em Montemor-o-Novo –, tem feito o gesto e registado em fotografias. A série a que chamou “Study of Perspective” remonta a 1989, quando centenas de manifestantes foram mortos pelo Governo chinês na Praça Tiananmen, em Pequim.