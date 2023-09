A sugestão de Marcelo: o portefólio fotográfico que retrata o país num mundo em mudança (e que tem prefácio do próprio Presidente)

Por um instante, desses que fazem as páginas dos livros, a história pára a meio. Mais precisamente em 1999, 25 anos passados sobre o 25 de Abril, a meio caminho entre o quase cinquentenário Portugal democrático de hoje e essoutro que renasceu na tal madrugada que o poeta esperava para dar lugar ao “dia inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio/ E livres habitamos a substância do tempo”.

