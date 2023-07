ARTURCABRAL.PHOTOGRAPHER

“História Global da Alimentação Portuguesa” é o segundo volume lançado no âmbito de um projeto mais vasto do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Trata-se de uma obra com 101 “nano-capítulos” que percorrem os usos alimentares nacionais da perspetiva das interconexões de Portugal com o resto do mundo