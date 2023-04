A Guerra Incomportável: um dicionário para entender as facetas da guerra à nossa porta

Completo, claro e com vários cunhos pessoais, este livro permite a todos compreender o que se passa no mundo, sobretudo na Europa, desde 24 de fevereiro de 2022. E é este, provavelmente, um dos seus pontos mais fortes, quer do livro, quer do próprio autor: Germano Almeida escreve para todos, numa linguagem simultaneamente sofisticada e acessível, permitindo-se chegar a qualquer leitor. A organização do índice em pequenos subcapítulos de três a seis páginas cada convida a uma leitura direta e descomplicada. A somar a isso, todos os capítulos, cinco no total, fornecem, para além de um conjunto de considerandos do autor, informações úteis e detalhadas como : datas essenciais, palavras-chave, respostas a dúvidas comuns e ainda uma análise prognóstica do que nos pode reservar o ano de 2024.

Para Germano Almeida, nesta guerra só há um agressor e, claro, um agredido. Como o próprio a considera, foi a decisão delirante de Putin que colocou a Ucrânia, a Europa e o mundo debaixo de uma nova forma de fazer política – na verdade, uma forma manifestamente obsoleta no nosso século XXI, mas não no século XXI do Presidente russo. Os objetivos de Putin não se esgotarão no horizonte ucraniano, o autor alerta. E é por isso que é impreterível uma vitória da Ucrânia, porque “o que acontecer na Ucrânia não ficará na Ucrânia.” Ao contrário do que possa ter sido a intuição inicial do Kremlin, o Ocidente e as suas instituições uniram-se, desde a “operação militar especial,” para honrar a história e independência ucranianas, mas também para conter quaisquer que sejam outras pretensões do regime de Putin no espaço pós-soviético. “A era dos impérios acabou,” di-lo Anne Applebaum, citada por Germano Almeida, e é essencialmente essa a mensagem que é preciso fazer chegar à Rússia.

Passar esta mensagem implica riscos, leva tempo, obriga a sacrifícios. Estes riscos, este tempo e estes sacrifícios são alvo da análise de Germano no terceiro capítulo do livro, onde o autor nos elucida acerca dos perigos associados a ceder perante uma “fadiga mediática” provocada por mais de um ano de guerra nos noticiários nacionais. Normalizar as atrocidades a que os media nos dão acesso pode, em última análise, equivaler à prevalência do autoritarismo sobre a democracia, e isso é preciso evitar a todo o custo. Os resultados dessa normalização podem acarretar consequências não apenas para os ucranianos, mas para todos nós, leia-se, Humanidade. Este panorama descontrolado é o último dos “quatro cenários” propostos por Germano Almeida no quinto e último capítulo deste livro, arrumando em poucas linhas o que podem ser “possíveis saídas para o conflito.” O descontrolo de que fala o autor é mesmo a ameaça nuclear. Os seus cenários alternativos são o otimista, o pessimista e o realista. Eis o meu convite para visitar A Guerra Incomportável.