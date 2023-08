O iraniano Ali Ahmadzadeh vence em Locarno: “Critical Zone” é o novo Leopardo de Ouro

O novo filme do iraniano Ali Ahmadzadeh conquistou este sábado o Leopardo de Ouro da 76ª edição do Festival de Locarno. “Critical Zone” foi realizado na clandestinidade e, sem rasto de vitimização e de miserabilismo, foca-se no tráfico de droga dos bas-fonds da capital iraniana através dos olhos de Amir, um pequeno traficante que, contornando o cliché esperado, é uma espécie de “santo urbano”, à medida que deambula pela cidade de carro e vai escutando o que lhe diz a diversa clientela notívaga, do consumidor regular à hospedeira de bordo envolvida no tráfico. O próprio filme é uma 'noite interminável', jamais a luz do dia tem entrada no ecrã.

Rodado com intérpretes não profissionais e no mais absoluto sigilo antes dos gigantescos protestos que se seguiram à morte de Mahsa Amini - a jovem curta de 22 anos que não sobreviveu ao espancamento da “polícia da moralidade” por uso incorreto do hijab (lenço islâmico) -, “Critical Zone”, ainda para mais galvanizado agora pela conquista deste importante prémio internacional, é um dos mais contestatários retratos de uma geração iraniana encurralada e muito perto do limite.

“Este filme fala de algo que está a borbulhar agora na sociedade iraniana”, contou em Locarno o produtor Sina Ataeian Dena. “É o resultado de uma reflexão artística sobre a fúria e a raiva das novas gerações no submundo do país. E este submundo é enorme.” Como antes se escreveu, Ali Ahmadzadeh foi notícia ainda antes do festival começar. As autoridades iranianas pressionaram-no a retirar o filme de Locarno mal a obra foi anunciada; o festival suíço, por outro lado, tentou retirar o cineasta do seu país logo em julho, antes do anúncio, mas não conseguiu.

O cineasta não veio à Suíça e está em parte incerta. Não é improvável que tenha já sido preso. “Não há liberdade de expressão no Irão, este prémio deveria ser um momento de felicidade mas Ali Ahmadzadeh não está entre nós. O seu único crime foi fazer cinema”, disse Sina Ataeian Dena.