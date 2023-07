Ailton Krenak quer que sejamos Humus Sapiens e propõe revolução terna para sobrevivermos a nós mesmos

O filósofo, escritor e líder indígena brasileiro Ailton Krenak está preocupado com a banalização da Inteligência Artificial. Numa conferência em Lisboa, esta terça-feira, disse que até agora cabia à humanidade inaugurar novos mundos, ao criar narrativas e contar histórias. Com o surgimento desta nova ferramenta tecnológica, os homens e as mulheres abriram mão deste protagonismo e Krenak receia que no futuro já não haja espaço para a espécie humana.