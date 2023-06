Luís Aleluia (1960-2023): mundo da política e das artes reage à morte "de um homem bom e de um excelente comediante"

O ator Luís Aleluia morreu este sábado aos 63 anos. A informação foi avançada pelo humorista Herman José. O ator, natural de Setúbal, deu vida ao ‘Menino Tonecas’ na série da RTP “As Lições do Tonecas”. "Soube da notícia agora. O querido Luís Aleluia foi distribuir gargalhadas para outra dimensão. Paz à sua alma. Era um homem bom, e um excelente comediante", disse Herman José nas redes sociais. Além desta publicação, o humorista partilhou um vídeo em que contracenava com Luís Aleluia, dedicando-lhe uma frase do filósofo Denis Diderot: “A imortalidade é uma espécie de vida que nós adquirimos na memória dos homens."

A esposa de Luís Abreu, Zita Favretto, também reagiu no Facebook à perda do marido. “Estou sem chão!!! (…) Vou tentar dar aos nossos meninos tudo o que sempre desejamos e tentarei fazer deles uns bons seres humanos. O teu bom exemplo vai ajudar-me, certamente. Amo-te e Amar-te-ei sempre! Havemos de nos encontrar um dia. ❤️🌹”, escreveu.

O ministro da cultura, Adão e Silva, também reagiu à morte do ator que, “ao longo de uma carreira de quatro décadas, acompanhou os portugueses de todas as gerações". Pedro Adão e Silva considera que a perda do artista, "deixa o teatro português mais pobre e também mais triste". O político também deixou uma palavra de pesar à família, amigos e a todos quantos com ele trabalharam. Também o Presidenta da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda a capacidade de Luís Abreu “de conquistar o público de várias idades", salientando o seu talento e empatia. “Guardamos na nossa memória o que foi de facto o seu talento, a sua empatia, a sua capacidade de conquistar público, de várias idades e ao longo de muito tempo", sublinha o chefe de Estado no Porto, à margem dos festejos da noite de São João. Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deixa, através do Twitter, “uma palavra de muita tristeza e de solidariedade à família e aos muitos amigos de Luís Aleluia”. Moedas frisou que este era um artista “sempre empenhado em ajudar os outros”.

Tal como Herman, o colega de profissão Miguel Costa reagiu à perda do “irmão”, na rede social Instagram. “Tens os valores certos, o coração no sítio certo, e eu vou continuar a falar no presente porque trago-te comigo”, escreveu, dizendo ainda que ainda ontem falou com Luís Abreu. “Ainda ontem falamos, disse o quanto te admirava (e admirarei sempre).”