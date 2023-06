Évora, Capital da Cultura: 2027 será o ano do Vagar

Em 2027, no ano em que Évora será Capital Europeia da Cultura, não será só esta cidade mas todo o Alentejo a estar no centro do país. A decisão, revelada em conferência de imprensa que hoje decorreu em Lisboa, na Casa do Alentejo, pela coordenadora da candidatura, Paula Mota Garcia, foi um longo processo que envolveu “despojamento e escuta”, até ser encontrada a palavra justa que define toda a proposta que será a base de Évora Capital Europeia 2027, e une no mesmo conceito a região mais extensa de Portugal. A palavra é” Vagar”.





“Uma das coisas que percebi durante este processo é que há muitos alentejos, com identidades muito diferenciadas entre si e aquilo que os une transversalmente, do interior à costa, é este modo de viver e sentir o vagar", informa a coordenadora. “Tal como saudade, é uma palavra que não tem tradução noutras línguas, não existe tradução para ‘vagar’. Foi difícil de explicar na apresentação da candidatura o seu significado e o seu modo de viver.”