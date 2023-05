Museu Soares dos Reis: ex-funcionários relatam casos de “assédio” e “coação”, sindicato recebeu queixas, diretor nega acusações “infundadas”

“Ninguém quer ficar lá a trabalhar muito tempo nestas condições”: quem o diz, ao Expresso, é um antigo vigilante do Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), instituição onde permaneceu durante 15 anos, até sair por mobilidade no início de maio. O ex-colaborador descreve um ambiente laboral “terrível e muito pesado”, em que “não existe respeito entre as chefias e os trabalhadores”, “tratados com berros” e “onde quem não compactua com o que lá se passa vai parar à lista negra”.