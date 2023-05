Dezenas de personalidades associam-se ao projeto Cidadania da Língua portuguesa

Dezenas de personalidades lusófonas associaram-se ao projeto Cidadania da Língua, uma iniciativa da Associação Portugal-Brasil 200 anos, que na sexta-feira divulgará as suas participações, disse hoje o presidente da direção da entidade.

Em 05 de maio celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa e "para marcar esta data tão importante para os países falantes da língua portuguesa, a Associação Portugal Brasil, em conjunto com os seus parceiros, propõe uma reflexão acerca do tema", disse à Lusa José Manuel Diogo.

"Para isso, convidou várias figuras marcantes, que têm como denominador comum a língua portuguesa, a gravar um vídeo em que partilhem a sua própria visão da Cidadania da Língua. Aliás o vídeo deverá começar com a frase 'Para mim a cidadania da Língua é...'", explicou.

Estes vídeos curtos, começarão a ser apresentados na sexta-feira, no Flipoços fazendo parte da programação oficial do Festival Literário Internacional em Poços de Caldas, estado brasileiro de Minas Gerais, "como parte de uma instalação permanente sobre a cidadania da língua que terá a sua estreia em Coimbra no dia 23 de junho, na Feira do Livro da cidade, no ciclo Cidadania da Língua".

Entre as personalidades que já aderiram ao projeto, José Manuel Diogo destaca Mia Couto, galardoado em 2013 com o Prémio Camões, e ainda diplomatas, ministros, escritores, atores e produtores culturais.

Para José Manuel Diogo, a língua portuguesa "é uma cidadania".

"É provavelmente a única língua que até hoje, neste tempo de conectividade global, um dos países criou uma lei que faz com que falantes dessa língua possam viver noutro país", acrescentou, numa referência ao acordo de mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"O acordo de mobilidade da CPLP, ao garantir autorização de residência em Portugal praticamente automática aos cidadãos dos países de língua portuguesa, é um instrumento revolucionário porque assenta na pertença a uma língua comum e não a uma geografia. Esta desmaterialização da cidadania é uma inovação civilizacional", defendeu. Portanto, continuou, "isso mostra que a língua está mais viva que nunca, é mais importante que nunca".

O projeto Cidadania da Língua prossegue em 12 de outubro numa parceria ao abrigo de acordos assinados em 2022 pelo Senado Federal do Brasil e a Câmara Municipal de Coimbra com a inauguração da Casa da Cidadania da Língua que terá a missão de "estudar, pensar, pesquisar as novas vizinhanças, as periferias que chegam ao centro, novos atos culturais, novas maneiras de entender o mundo".

O projeto é coordenado pela escritora brasileira Samantha Buglione e a co-curadoria do escritor também brasileiro André Augustus Dias e dos produtores culturais portugueses Carlos Moura Carvalho e José Manuel Diogo.