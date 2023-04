Festival de Avignon: Juntos na vulnerabilidade, por Tiago Rodrigues

Os compromissos de Tiago Rodrigues variam muitas vezes entre a proximidade do festival com os territórios e populações onde decorre e a vontade de alargar a paisagem, entre a rua e os dourados da ópera.

A expressão “casamentos improváveis” é aliás central na programação que concebeu, na medida em que é na relação entre alguns paradoxos que reside o corpo teórico que fundamenta as suas escolhas, e foi, de resto, por aí que começou na conferência de anúncio da programação realizada no dia 5 de Abril – três meses antes do início do principal festival de teatro da Europa e um dos mais importantes do mundo.

O palco aos ingleses

Outra das frentes da programação não retira o privilégio que é dado à língua francesa, mas aposta num futuro poliglota. A partir de agora Avignon passa a ter uma língua convidada, e logo a abrir a escolha revela-se corajosa, tendo em conta velhas rivalidades. Tiago Rodrigues escolhe o inglês, exatamente por ser uma língua dominante, considerando que é a sua banalização que o empobrece: “O património da língua inglesa está em risco, e é vulnerável, apesar de ser uma língua usada por todos.”

Esta decisão permite-o convocar alguns artistas que Avignon nunca viu, e que ali se estreiam em 2023, mas que Portugal, e também Tiago Rodrigues, conhece bem, como é o caso Tim Etchells, Tim Crouch, Elevator Repair Service ou outros como Royal Court Theatre.

Por outro lado, escolhe também companhias francesas que trabalham sobre textos ingleses como é o caso do espectáculo “Le Songe” de Gwenael Morin, concebido a partir de Shakespeare, ou abre espaço, com “Trilogie 72”, a uma homenagem à música anglo-saxónica, que, neste caso, se ajoelha perante Neil Young, Lou Reed ou David Bowie. Tim Crouch convida-nos a ver olhar para o Rei Lear a partir do lugar do bobo em “Truth’s a Dog Must to Kennel”, e apresenta aos franceses uma das suas peças mais antigas “An Oak Tree”.

Ecológico, alegre, complexo, exigente, o Festival de Avignon deve também ser alegre enquanto “aventura singular” diz o diretor artístico que foi considerado por um dos responsáveis políticos presentes na conferência como um filho da Revolução dos Cravos. Por isso, e como é habitual em Tiago Rodrigues, o otimismo é mais forte que o pessimismo: “o festival é uma alegre reunião entre artistas, habitantes hospitaleiros e visitantes animados pela curiosidade face à diferença e pela procura de alteridade.”

Complexidades

Tiago Rodrigues afirma não querer simplificar o pensamento, nem as respostas, mas problematizar a realidade, oferecendo espectáculos que podem contrapor-se aos discursos reducionistas e populistas que desafiam a democracia. A programação não se escusa, por isso, a temas mais duros ou perturbadores.

É o que acontece no espectáculo de Carolina Bianchi & Cara Cavalo “A Noiva e O Boa Noite Cinderela”, no qual é abordado o feminicídio e a violência contras mulheres, e que colocará a “audiência numa antecâmara do inferno”; em “L’ Addiction” de Tim Etchells em que estarão em palco questões de poder, vício; ou em “Extinction”, de Julien Gosselin, composto a partir de textos de Thomas Bernhard e Arthur Schnitzler, e abordando o tema do apocalipse.

A possibilidade de cataclismo, provavelmente no estilo mais parodiado, como é comum a Philippe Quesne, aparece também numa proposta da sua autoria que é anunciada como “epopeia retro futurista". Inspira-se no “Jardim das Delícias” de Jérôme Bosch, a quem rouba o nome.

A questão do racismo é clara na oferta dos Elevator Repair Service, que colocam em palco um debate que decorreu entre o escritor James Baldwin e o pensador conservador William F. Buckley Jr. em 1965, na Universidade de Cambridge. Por outro lado Émilie Monnet “apropria-se” da história de Marguerite Duplessis, memória da luta de uma mulher escrava, a primeira a reivindicar os seus direitos perante um tribunal no Québec. E Milo Rau, em “Antígona na Amazónia”, traz as questões dos Sem Terra, e dos activistas indígenas.

“Welfare”, de Julie Deliquet, transforma o Palácio dos Papas num centro de Segurança Social inspirado no filme com o mesmo nome, de 1973, do realizador norte-americano Frederick Wiseman. Em “Neandertal”, de David Geselson, o desafio passa por perceber como é que Sapiens se transforma em Sapiens.

Em “Les Émigrants”, de Krystian Lupa, há um regresso a Austerlitz e ao trabalho do escritor W. G. Sebald, e também um aprofundamento da dor da diluição da identidade. Algo que também poderá estar presente no trabalho de Susanne Kennedy & Marcus Selg “Angela (a strange loop)”, mergulho na realidade de uma influencer que vive dentro do YouTube. Rébecca Chaillon, em “Carte Noire Nommée Désir”, coloca em palco a história de dez mulheres negras.