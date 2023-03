Exposições: Manoel de Oliveira em Serralves é o arquivo que ele quis

No dia 19 de setembro de 1931 estreava-se “Douro, Faina Fluvial”, de Manoel Oliveira (MO). A sessão decorreu no Palácio Foz, em Lisboa, durante o 5º Congresso Internacional da Crítica. No final da projeção, o filme foi pateado, numa demonstração do péssimo acolhimento dado pela maior parte dos assistentes e pela crítica nacional. Os críticos e cineastas estrangeiros presentes ficaram espantados, ao ponto de, não sem uma corrosiva ironia, o dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936) ter perguntado se era hábito em Portugal aplaudir com os pés.