Ministro extinguiu a Fundação Coleção Berardo contra o parecer do Conselho Consultivo das Fundações (que é escolhido pelo Governo)

O Governo avançou para a extinção da Fundação Coleção Berardo — cria­da em 2006 e que tem permitido a exposição no Centro Cultural de Belém —, apesar de não ter obtido luz verde do Conselho Consultivo das Fundações. “Não dispõe, pois, este Conselho dos elementos que permitam, sem mais, dar neste momento a sua concordância à extinção da Fundação”, lê-se no parecer nº 3, de 23 de dezembro, relativo à Fundação de Arte Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo (FAMC — CB), consultado pelo Expresso. No dia 27, o Conselho de Ministros ditou, ainda assim, o fim da entidade, até porque o parecer não é vinculativo.

