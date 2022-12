Évora é a Capital Europeia da Cultura 2027. “Queremos levar a voz do Alentejo à Europa”

A sessão contou com a presença do ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, e da representante da Comissão Europeia, Sofia Moreira de Sousa, mas foi à presidente do júri, Beatriz Garcia que coube anunciar o veredicto. Entre as quatro candidatas à corrida, - Aveiro, Évora, Braga e Ponta Delgada - é a alentejana a contemplada a representar, ao lado da cidade letã, Liepaja , o apogeu da cultura europeia em 2027, recebendo uma verba de 29 milhões de euros.

Uma década depois de Guimarães assumir o título de Capital Europeia da Cultura , sabe-se que é Évora quem segue o legado em 2027. A decisão do painel de onze especialistas nomeados pelo o Ministério da Cultura e pelas instituições e organismos da União Europeia (Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, Comissão Europeia e Comité das Regiões), foi anunciada publicamente numa conferência de imprensa, esta quarta-feira, no Centro Cultural de Belém (CCB) , em Lisboa.

AS FUTURAS CAPITAIS PORTUGUESAS DA CULTURA

Para as cidades que ficaram pelo caminho, os quatro municípios envolvidos propuseram ao Governo que se dê continuidade e aproveitamento aos projetos desenvolvidos até agora. O Ministério da Cultura, na pessoa de Pedro Adão e Silva, garantiu esta quarta-feira, no discurso de abertura da sessão, que o trabalho percorrido não será em vão: “Criaremos uma Capital Portuguesa da Cultura, começando já nos anos 2024, 2025 e 2026”. Nestes três primeiros anos, serão eleitas as três cidades que não foram escolhidas, com um apoio de 2 milhões de euros.

Mas o sentimento é, ainda assim, amargo. Pelo menos nas palavras de Claúdia Leite, coordenadora da equipa de missão de Braga. “É o culminar de quatro anos de trabalho conjunto, de uma comunidade inteira - não só de Braga, mas de toda uma região”, conta ao Expresso, refletindo ainda sobre o futuro da cidade enquanto futura Capital Portuguesa da Cultura. “O nosso rasgo é enorme e vamos lutar para que se possa concretizar. Não na mesma dimensão ou velocidade, mas é um incentivo enorme”.