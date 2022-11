Fotos premiadas pela “Estação Imagem” expostas no Porto e há trabalhos na Ucrânia de fotojornalista do Expresso para ver

Uma exposição é inaugurada este sábado, pelas 17h, no Centro Português de Fotografia, com trabalhos distinguidos no “Prémio Estação Imagem 2022” que retratam a desolação provocada pelos incêndios e pela guerra na Ucrânia.

A mostra coletiva, patente no Porto até 5 de fevereiro do próximo ano, inclui imagens captadas pelo fotojornalista Rui Duarte Silva, que esteve na Ucrânia como enviado especial do Expresso, vencedor na categoria “Notícias”.

rui duarte silva

rui duarte silva

O trabalho “Fogo e Cinza”, com o qual o fotógrafo Adra Pallon conquistou o grande “Prémio Estação Imagem”, é um dos destaques da exposição.

adra pallon

Os visitantes terão também a oportunidade de ver fotografias de outros fotojornalistas premiados, como Leonel de Castro, José Sarmento Matos, Brais Lorenzo Couto, Alex Paganelli e David Tiago.