Morreu Robbie Coltrane, ator que interpretou Hagrid em “Harry Potter”

O ator escocês Robbie Coltrane morreu nesta sexta-feira aos 72 anos, informou a agente. Estava hospitalizado e sofria há dois anos com problemas de saúde. Com mais de quatro décadas de carreira, ficou sobretudo reconhecido pelo desempenho dos papéis Hagrid em “Harry Potter” e Valentin Zukovsky em “007”.

Nascido Anthony Robert McMillan em Rutherglen, em março de 1950, adotou o pseudónimo Coltrane como homenagem ao célebre músico de jazz, John Coltrane. Tentou a área da pintura, estudou na Glasgow School of Art e destacou-se pelos dotes de comediante.

Nos anos 90, Coltrane protagonizou a série televisiva britânica “Cracker”, ao interpretar o psicólogo criminal Edward Fitzgerald, personagem com a qual ganhou o BAFTA de melhor ator em três anos consecutivos – entre 1994 e 1996.

Foi, aliás, com essa memória que a primeira-ministra escocesa reagiu à notícia no Twitter. “Penso que o meu favorito de todos os seus papéis foi Fitz em Cracker. Robbie Coltrane, lenda do entretenimento escocês – a sua falta será imensamente sentida”, escreveu Nicola Sturgeon.

O ator e apresentador Stephen Fry, que narrou a versão britânica dos livros áudio de Harry Potter, recorda o ator pela “profundidade, poder e talento”, cita a Reuters. “Adeus, velho amigo. Sentiremos tanta falta.”